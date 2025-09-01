Los pilotos forestales inician una huelga indefinida contra la sobrecarga laboral

Archivo - Un avión participa en las labores de extinción de incendios. - MAGRAMA - Archivo

Los pilotos y el personal técnico de Pegasus, una de las empresas clave en la lucha contra incendios aéreos, han iniciado este lunes una huelga indefinida. La movilización, convocada por el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, se había pospuesto inicialmente para no interferir con la reciente ola de incendios que asoló el país.

La huelga, que se prolongará hasta el 31 de enero de 2026, no afectará a los operativos de extinción, ya que la administración ha impuesto unos servicios mínimos del 100%.

Los trabajadores denuncian una situación insostenible marcada por la sobrecarga de trabajo, jornadas sin descanso, falta de personal y la imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, además de un estancamiento salarial. "No queremos poner en riesgo el servicio, pero tampoco podemos seguir invisibles. Tenemos derecho a condiciones dignas", afirmó Enrique Durán, portavoz sindical.