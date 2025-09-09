La Policía desmantela una sofisticada red de “telecoca” con call centers y reparto exprés de droga

La Policía Nacional ha desarticulado la mayor red de “telecoca” detectada hasta la fecha en Madrid. La operación, llevada a cabo el 9 de junio de 2020, culminó con 28 detenidos y el desmantelamiento de una organización que operaba con sorprendente nivel de profesionalización, según ha informado Europapress.

El grupo contaba con dos call centers situados en zonas estratégicas de la capital, desde donde se gestionaban los pedidos de cocaína. La atención a los clientes se ofrecía de 11 de la mañana a medianoche de lunes a jueves y hasta la una de la madrugada los fines de semana. Con una cartera de 2.000 consumidores habituales, la red llegó a registrar hasta 500 entregas diarias.

El sistema logístico estaba compuesto por 25 distribuidores, divididos en ocho zonas de la ciudad. Utilizaban motocicletas proporcionadas por la organización, que descontaba del sueldo de los repartidores parte de su coste. Las entregas se realizaban en apenas 20 minutos y las dosis, siempre precintadas en verde, se vendían a 60 euros el gramo. La red incluso ofrecía garantías de calidad para fidelizar a los clientes.

La operación policial incluyó 21 registros simultáneos, en los que se intervinieron más de cuatro kilos de cocaína, 85.000 euros en efectivo, diez motocicletas, decenas de teléfonos móviles y diverso material de envasado. Según los investigadores, la organización habría movido en total unos 45 kilos de droga, generando un beneficio cercano a los 2,5 millones de euros.