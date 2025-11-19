El PP aprueba en el Senado la ley para despenalizar el corte de suministros en viviendas ocupadas ilegalmente

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para dar luz verde a una proposición de ley que busca modificar el Código Penal y establecer que la interrupción de suministros en una "finca ocupada ilegalmente" no se considere delito de coacciones.

La medida, que contó con el apoyo del PNV y la abstención de Junts, pasará ahora al Congreso de los Diputados para su debate y votación, donde podría salir adelante si los grupos mantienen sus posturas.

La propuesta del PP consiste en añadir un nuevo párrafo al artículo 172.1 del Código Penal, que trata sobre las ocupaciones ilegales, recogiendo explícitamente que el corte de agua, luz o gas por parte del propietario a los 'okupas' "en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones".

Según la exposición de motivos, el PP argumenta que la Audiencia Provincial de Barcelona ya avaló previamente esta medida. El partido celebra que esta decisión judicial haya marcado un precedente, pero busca modificar el Código Penal "para clarificar criterios y que se pueda aplicar legalmente en toda España".