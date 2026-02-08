El PP dice que Sánchez es el "gran derrotado" del 8F y no hace autocrítica tras el retroceso de Azcón en Aragón

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este domingo que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es el "gran derrotado" en las elecciones de Aragón, después de que su candidata, Pilar Alegría, haya perdido cinco escaños con respecto a los comicios de mayo de 2023. Sin embargo, no ha hecho autocrítica tras el retroceso del PP aragonés, que ha pasado de 28 a 26 diputados y no ha reducido la dependencia de Vox, partido que duplica sus resultados hasta los 14 escaños.

"Creemos que vivimos en una democracia, el que gana es el que obtiene más votos y hoy el que ha salido victorioso de las urnas se llama Jorge Azcón y Partido Popular. Y hoy, si hay un derrotado, es el Partido Socialista y ese derrotado tiene nombres y apellidos: se llama Pedro Sánchez", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en la sede del PP.

El dirigente del PP ha señalado que el PSOE ha presentado a estas elecciones a Pilar Alegría, "la ministra portavoz" de "las mentiras" y "de la corrupción". "Y el resultado es otra derrota para Sánchez. Pedro Sánchez es oficialmente el mayor perdedor de la política española", ha abundado, para recalcar que el PSOE queda "muy tocado".

"El cambio en España está hoy más cerca que ayer"

Tras asegurar que "el cambio en España está hoy más cerca que ayer", ha subrayado que en este ciclo electoral el Partido Popular ha ganado "las elecciones andaluzas, las autonómicas, las municipales, las generales, las elecciones gallegas, las europeas, las extremeñas y hoy las elecciones aragonesas".

Al ser preguntado si el PP hace autocrítica después de perder dos escaños, Tellado ha recalcado que el PP ha ganado y cuenta con más escaños que "toda la izquierda junta en Aragón", algo que es "motivo de satisfacción".

Dicho esto, ha indicado que el PP seguirá trabajando para construir una alternativa de futuro en España. "A la sangría judicial a la que se enfrenta Pedro Sánchez se añade ahora una sangría electoral", ha concluido.