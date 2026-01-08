El PP en el Parlamento pide la comparecencia de Suárez-Quiñones por los incendios del verano

El GPP, el Grupo Parlamentario del Partido Popular ha pedido de manera formal la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con el principal objetivo de realizar un “balance complejo y riguroso” de la campaña de incendio del pasado verano 2025.

Esta comparecencia se corresponde, según los ‘populares’, con un trámite normal que ha salido directamente de la Junta de Castilla y León para así hacer balance de una de las épocas más difíciles en materia de incendio, la estival.

El portavoz del Grupo, según ha recogido iCal, ha expuesto que “el consejero siempre ha estado dispuesto a comparecer y a dar explicaciones”, agregando voluntad propia por parte del consejero. Además, han añadido que ya el presidente de la JCYL, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado todas las explicaciones necesarias en el pleno monográfico de agosto.

Por otro lado, también han indicado que “entendemos que ahora es el momento adecuado para celebrar esta comparecencia: con la campaña finalizada y con la perspectiva necesaria para analizar datos, actuaciones y resultados con rigor”, añadiendo que la Junta siempre “está abierta a dar cuenta de su gestión ante las Cortes de Castilla y León”.