El PP propone crear un registro nacional de pirómanos y obligar al uso de pulseras telemáticas

Agentes de la Guardia Civil en los incendios forestales de Castilla y León

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para impulsar la creación de un Registro Nacional de Pirómanos y establecer la obligación del uso de pulseras telemáticas para personas condenadas por delitos relacionados con incendios forestales.

La iniciativa ya ha sido calificada por la Mesa del Congreso y está lista para ser debatida en una futura sesión plenaria.

Sólo para condenados en firme y en libertad vigilada

Según el texto, el registro incluiría exclusivamente a personas condenadas en firme por delitos vinculados a incendios forestales. El objetivo es mejorar la prevención, la vigilancia y la coordinación entre administraciones en la lucha contra estos delitos medioambientales.

Además, el PP propone que estas personas estén obligadas a portar pulseras de geolocalización mientras estén en régimen abierto, libertad condicional o tras haber sido excarceladas, especialmente durante los meses de mayor riesgo de incendios.

Dudas legales sobre el uso de pulseras tras cumplir condena

La propuesta de imponer el uso de pulseras telemáticas incluso tras cumplir la condena ha generado dudas sobre su constitucionalidad. Así lo han señalado algunos juristas y también la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su intervención en el Senado.

El PP pide actuar con firmeza ante los incendios provocados

El Partido Popular justifica esta medida como parte de una respuesta “contundente” ante los incendios forestales intencionados, cuyo porcentaje, según señalan, es alarmantemente elevado.

"Antes de hablar de un Pacto de Estado por la Emergencia Climática, el Gobierno debe centrarse en lo urgente e importante: destinar recursos y adoptar medidas eficaces en materia de prevención", sostiene el PP en el texto registrado.

Reclaman más coordinación y medidas preventivas

A juicio del grupo popular, la ausencia de un registro centralizado de pirómanos condenados complica la coordinación entre administraciones y deja lagunas en la prevención de nuevos