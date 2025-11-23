El PP quiere llevar al Congreso la rebaja del IVA de los huevos y critica al Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la segunda jornada del XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España)

El PP llevará al Congreso la rebaja del IVA de alimentos como los huevos, ha anunciado el líder del partido Alberto Núñez Feijóo en un vídeo que ha publicado en su perfil de TikTok.

"Hace tiempo que aprobamos en el Congreso de los Diputados bajar el IVA de la carne, del pescado y las conservas porque han subido más de un 40%. El Gobierno no ha hecho caso. Y ahora también hay que sumar otros productos como los huevos que han subido un 78%", ha afirmado Feijóo.

El líder del PP ha anunciado que volverán a tramitar la propuesta "para que se vote" porque, tal y como apunta, "bastante complicado está todo como para que con más y más impuestos se lo pongan aún más difícil a quienes solo quieren llegar a fin de mes".

"Hay recomendaciones para distraerse, y está bien, pero permitidme que hoy las mías sean para poder vivir", sentencia Feijóo en el vídeo.