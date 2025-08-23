El PP registra una Proposición No de Ley para impedir el indulto a condenados por terrorismo y corrupción

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado este sábado que su formación ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados. El objetivo de esta iniciativa es reformar la Ley que regula el indulto para "blindar el sistema constitucional" y evitar que delincuentes condenados por terrorismo, corrupción, ataques a la integridad territorial o crímenes contra menores puedan beneficiarse de esta medida de gracia.

En declaraciones desde la sede del PP en La Rioja, Gamarra ha subrayado que esta medida busca asegurar que dichos delincuentes "tengan que cumplir sus penas" y que el sistema constitucional español no quede "en manos de políticos que no tengan principios ni moral".

El anuncio llega tras las manifestaciones y homenajes a presos de ETA que tuvieron lugar ayer en Bilbao en el marco de las fiestas de la ciudad. Gamarra ha calificado la situación de "vergüenza en una democracia plena" y ha lamentado que el Gobierno de España tenga como socios a los "testaferros de los terroristas".

"Garantizar la dignidad de las víctimas"

La dirigente popular ha insistido en que un Gobierno debe "garantizar la dignidad de las víctimas del terrorismo" y "evitar la humillación" hacia ellas. En su opinión, la actual situación se debe a la supeditación del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios, especialmente a EH Bildu. Gamarra ha criticado el bloqueo a las propuestas del PP para dotar a los jueces de herramientas que impidan estos actos.

Gamarra también ha acusado al Gobierno de haber entregado la "memoria democrática de España a Bildu", una situación que el Partido Popular no está dispuesto a tolerar.

En este contexto, la vicesecretaria ha defendido la regeneración democrática como un pilar fundamental para su partido. Esta regeneración, ha dicho, pasa por la derogación de la actual ley de memoria democrática y por la aprobación de nuevas leyes que eviten que "nadie pueda humillar a las víctimas del terrorismo" o "homenajear impunemente a terroristas".

Finalmente, Gamarra ha sentenciado que la reforma de instrumentos como la ley de indulto, que a su juicio pueden ser "utilizados para la indignidad", es un paso esencial para lograr una verdadera regeneración democrática en el país.