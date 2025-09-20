El precio del desayuno en España crece un 8 % en el último año

El desayuno, uno de los momentos de consumo que más está creciendo actualmente en España, dispara sus precios un 8 % en el último año, debido al alza de productos como el café, chocolate o los huevos, cuyos precios suben hasta casi un 20 %, tal y como recoge Europa Press.

En concreto, el precio de un desayuno tradicional, que está formado por café, leche, azúcar y tostada con aceite, se encarece un 8 % de media en el último año, muy por encima del IPC, que se sitúa en el 2,7 %, mientras que el año pasado subió un 5 %, por lo que desayunar en España acumula un crecimiento de casi un 14 % en los últimos dos años, según el análisis realizado por Javier Rivas, profesor de EAE Business School.

El informe confirma que en este aumento ha influido, especialmente, el café, una de las bebidas preferidas en los hogares españoles por las mañanas, cuyo valor se ha disparado un 20,2 %, frente al 4,3 % de 2024. Además, el precio de la leche ha registrado un alza del 4,3 %, aunque esto se ha visto compensado parcialmente por la caída del precio del azúcar de un 19,3 %.

No obstante, este panorama no mejora para aquellos consumidores que prefieren una infusión, un café o un chocolate caliente, ya que su precio ha subido más de un 16,7 %, confirmando la tendencia alcista de los dos años anteriores, en los que su incremento se aproxima al 40 %.

Asimismo, los productos de bollería y confitería, habituales en los desayunos de muchos hogares y cafeterías, han registrado un crecimiento moderado, algo menos de un 2 %, mientras que el pan y cereales apenas han subido un 0,3 %.

El análisis pone de relieve la ralentización en el precio del aceite de oliva, que es un clásico y un complemento habitual para las tostadas del desayuno. Así, Rivas señala que el coste del aceite de oliva baja algo más del 40 %, mientras que el resto de aceites sube un 18 %, lo que consolida esta variedad de desayuno como uno de los más populares en los distintos territorios.

"El desayuno siempre ha sido una comida con alimentos básicos y, por lo tanto, accesible para muchas familias y establecimientos de hostelería. Sin embargo, el indicador que mide la inflación de los precios de los principales alimentos consumidos en el desayuno, como el cacao, el café, el trigo o la leche, entre otros, constata una importante alza de precios. En España, los aumentos del café, el chocolate, y derivados reflejan una tendencia preocupante, que podría influir en un cambio de hábitos entre los ciudadanos, reduciendo la cantidad de algunos productos y/o saltándose esta comida matinal tan necesaria", ha señalado Javier Rivas.