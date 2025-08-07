Preocupación por la desaparición del lince ibérico tras dejar el Programa Life fuera del borrador de los presupuesto de la UE

La organización conservacionista WWF ha expresado su "preocupación" ante la posibilidad de que el Programa Life desaparezca al no haberse incluido en el nuevo borrador de los presupuestos de la Unión Europea. Según la organización, esto supondría la pérdida de la "principal herramienta" para la conservación de la biodiversidad en el continente.

Luis Suárez, coordinador del departamento de Conservación en WWF, ha explicado que el borrador del nuevo marco de financiación europeo para los próximos siete años contempla una "reducción de los fondos", con el Programa Life "diluido" en el de "competitividad". "Era el único fondo que teníamos hasta ahora para impulsar programas de conservación de la biodiversidad y de lucha contra el cambio climático", ha señalado Suárez en declaraciones a Europa Press.

España, uno de los países que más fondos ha recibido a través de este programa, vería gravemente afectada su capacidad para continuar con proyectos de conservación. Desde 1992, se han desarrollado en el país más de mil proyectos Life con una cofinanciación superior a los 1.140 millones de euros.

Estos proyectos, según Suárez, se caracterizan por su solidez, innovación y su enfoque a medio y largo plazo, con presupuestos mínimos de un millón de euros. Han permitido involucrar a una amplia gama de actores, desde cazadores y agricultores hasta pescadores, en la labor de conservación.

Uno de los casos más emblemáticos de éxito del Programa Life es el del lince ibérico. Suárez ha destacado que los fondos han sido cruciales para que una especie que "estaba en peligro de crítico de extinción, con menos de cien ejemplares", cuente ahora con más de 2.400.

Aunque reconoce el esfuerzo de las administraciones y otros colaboradores, Suárez insiste en que los fondos Life han sido "fundamentales para trabajos sobre el terreno, preparar nuevas zonas de reintroducción, hacer trabajos de sensibilización" y mejorar la supervivencia de la especie. Gracias a este impulso, la recuperación del lince se ha convertido en "una de las historias de conservación más espectaculares" a nivel mundial.

Ante esta situación, WWF ya se ha puesto en contacto con europarlamentarios y el Gobierno español, que también ha mostrado su preocupación. La organización planea movilizaciones para que la Comisión Europea "recupere este fondo de una forma clara y rotunda".