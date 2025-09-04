Prohíben dos químicos usados en manicura por riesgo para la salud

La Unión Europea ha dado un nuevo paso en su política de protección de la salud frente a sustancias peligrosas en cosméticos. A partir del 1 de septiembre de 2025 quedará prohibida la comercialización y el uso de productos que contengan TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) y DMPT (N,N-dimethyl-p-toluidine), dos compuestos empleados para endurecer esmaltes de uñas semipermanentes.

El TPO, presente en esmaltes que se curan con lámparas UV o LED, ha sido clasificado como tóxico para la reproducción, ya que puede afectar a la fertilidad y al desarrollo de los bebés durante el embarazo. El DMPT, por su parte, se considera posiblemente cancerígeno. Aunque la exposición puntual no supone un riesgo inmediato, el peligro aparece con un uso continuado y prolongado en el tiempo.

La medida afecta especialmente a profesionales de la estética, quienes manipulan estos productos de forma habitual en salones de uñas y cabinas de belleza, y que por tanto están más expuestos. También las consumidoras que realizan manicuras en casa deberán revisar las etiquetas: si entre los ingredientes figuran TPO, DMPT o sus abreviaturas, se recomienda dejar de utilizarlos.

La normativa no contempla periodos de transición: los productos con estas sustancias deberán ser retirados del mercado y desechados conforme a la normativa de residuos químicos. Los salones y distribuidores tendrán que recurrir a alternativas seguras, muchas de las cuales ya están disponibles gracias a reformulaciones de varias marcas.

Con esta decisión, la UE refuerza su compromiso de garantizar cosméticos libres de compuestos dañinos para la salud.