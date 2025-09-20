La proteína de la carne de cerdo magra favorece el desarrollo muscular tras el ejercicio, según un estudio

Si bien el entrenamiento con pesas es fundamental para el desarrollo muscular, un nuevo estudio de la Universidad de Illinois ha revelado que la calidad de la proteína que consumimos después de ejercitarnos también es crucial. La investigación, publicada en el American Journal of Clinical Nutrition y recogida ahora por Europa Press, desafía la idea de que todas las fuentes de proteína animal de alta calidad tienen el mismo efecto en la construcción de músculo.

El estudio, dirigido por el profesor Nicholas Burd, demostró que la carne de cerdo magra estimulaba la síntesis de proteínas musculares de forma más efectiva que la carne de cerdo con alto contenido de grasa. Este hallazgo sorprendió a los investigadores, ya que estudios previos habían mostrado que las grasas en alimentos integrales como los huevos o el salmón podían potenciar el desarrollo muscular.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 16 adultos jóvenes y físicamente activos. Después de una intensa sesión de ejercicios de pesas, los participantes consumieron una de tres opciones: una hamburguesa de cerdo magra, una hamburguesa de cerdo rica en grasa o una bebida de carbohidratos. Utilizando una técnica avanzada de marcaje de aminoácidos, el equipo pudo rastrear la velocidad con la que los nutrientes de los alimentos se incorporaban a los músculos.

Los resultados mostraron que, si bien el entrenamiento con pesas fue el principal estímulo para la síntesis de proteínas, el tipo de carne consumida tuvo un impacto notable: la carne de cerdo magra provocó un aumento significativo en los niveles de aminoácidos en la sangre y una mayor tasa de síntesis de proteínas musculares y también atenuó la respuesta muscular; el aumento de la síntesis de proteínas en este grupo fue solo ligeramente superior al de quienes bebieron únicamente una bebida de carbohidratos.

El profesor Burd sugiere que el procesamiento de las hamburguesas de carne molida podría haber afectado la digestión de los nutrientes.

El estudio refuerza hallazgos previos del laboratorio de Burd, que demostraron que consumir huevos enteros o salmón era más beneficioso para el desarrollo muscular que consumir solo claras de huevo o suplementos procesados con los mismos nutrientes. Esto sugiere que los alimentos integrales y sin procesar parecen ser un estímulo superior para la síntesis de proteínas después del ejercicio.

En resumen, aunque el entrenamiento con pesas es el factor más importante, la nutrición es clave para maximizar los resultados. "Estamos descubriendo que algunos alimentos, en particular los integrales y sin procesar, parecen ser un mejor estímulo", concluyó el profesor Burd.