Una protesta propalestina obliga a suspender el final de etapa de La Vuelta en Bilbao

Vehículos de la Ertzaintza durante la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 3 de septiembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya

Una protesta en apoyo al pueblo palestino y contra Israel ha obligado este miércoles a suspender el final de la undécima etapa de La Vuelta Ciclista a España en Bilbao, por "motivos de seguridad", según ha informado la organización de la carrera.

La etapa, que tenía salida y llegada en la capital vizcaína y constaba de 157,4 kilómetros, concluyó sin ganador. La dirección de la carrera anunció que los tiempos de la clasificación general se tomarían a tres kilómetros de la meta. No se otorgó ganador de etapa ni puntos para la clasificación por puntos, aunque sí se mantuvieron los puntos conseguidos en los sprints intermedios y de montaña.

Los incidentes comenzaron durante la salida neutralizada, cuando un grupo de manifestantes interrumpió brevemente el paso del pelotón en el Alto de Enekuri, mostrando banderas palestinas y una pancarta con el mensaje "Destroy Israel". La acción obligó a detener a los ciclistas hasta que las autoridades despejaron la vía.

Pese a que la etapa continuó, las protestas volvieron a repetirse, lo que llevó a la organización a cancelar el tramo final de la etapa ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los corredores y del dispositivo de carrera.

Esta ha sido la tercera acción de protesta en contra de Israel en lo que va de La Vuelta 2025. En la quinta etapa, durante la contrarreloj por equipos, el equipo Israel-Premier Tech fue blanco de manifestaciones, y en la décima jornada, otro grupo de activistas propalestinos puso en riesgo la seguridad de los corredores al irrumpir en el recorrido con banderas.