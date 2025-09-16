El pueblo donde Irene Montero y Ione Belarra boicotearon el paso de La Vuelta Ciclista anuncia medidas contra ellas
La organización de La Vuelta desvío el recorrido previsto por la localidad de Cercedilla ante las protestas propalestina lideradas por las políticas de Podemos
El Ayuntamiento de Cercedilla, encabezado por el alcalde David José Martín (Juntos Por Cercedilla), ha anunciado que tomará medidas legales por las protestas el sábado de "dos personas ajenas" al municipio y "miembros de un partido político nacional" en La Vuelta Ciclista a España --las exministras Irene Montero y Ione Belarra (Podemos)-- ante lo que tanto PSOE como Más Madrid --socios en minoría con 2 y 1 concejales respectivamente-- se han desmarcado.
En el comunicado el Consistorio sostiene que "algunos miembros de ese partido interrumpieron la etapa con actos irresponsables" que pusieron "en riesgo a ciclistas, equipos y vecinos", poniendo "en grave peligro la seguridad de todos".
"Defendemos el derecho a manifestarse de forma pacífica. No toleramos la violencia ni los altercados que comprometan la seguridad. Se tomarán las medidas legales necesarias para que no vuelva a ocurrir", reza el texto.
Frente a ello, fuentes de Más Madrid han tachado de "iniciativa unilateral del alcalde" el comunicado y han subrayado que "en ningún momento fue acordado" con la formación.
"Evidentemente no estamos de acuerdo y estamos exigiendo que el alcalde dé marcha atrás inmediatamente", han explicado a Europa Press en una conversación en la que han reivindicado que "todas las personas tienen derecho a manifestarse" y que "las protestas contra la presencia de Israel fueron pacíficas y multitudinarias".
En un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación en Cercedilla ha afirmado que el mensaje lanzado por el Ayuntamiento "no respeta en absoluto" su posición ante las protestas y "tampoco la de los vecinos" del pueblo.
También fuentes del PSOE de Madrid han explicado que el comunicado no representa la posición del partido, ni a nivel local ni a nivel regional.
