Aquí puedes consultar en tiempo real la ubicación de las balizas V16 en toda España

Las balizas V16 ya están en funcionamiento en toda España, y bajo el brazo han traído un mapa en el que se puede consultar en tiempo real la ubicación de cada una de ellas, en las diferentes incidencias de las carreteras españolas.

En este mapa interactivo, disponible en este LINK, permite consultar la ubicación activa y registrada ofreciendo un despliegue real en todo el territorio y avisando a los conductores de un posible accidente, lo que haría que se extreme la precaución.

Para aquel que no lo sepa, la información proviene en todo momento de las fuentes oficiales vinculadas a la DGT 3.0, integrando los datos de la SIM de la baliza en los mapas utilizados para guiarnos por las carreteras del territorio español.

Cabe destacar que este mapa no reemplaza en ningún momento a los canales oficiales de información de tráfico, y que únicamente sirven para dar una información complementaria a las vías por las que vayamos a circular.

Por último, durante estos días se ha hecho hincapié en que esta balizas servirán para que el conductor no tenga que salir del vehículo ante una avería, y así no poner en riesgo su propia vida.