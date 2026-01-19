Puente califica el accidente de Adamuz como "muy extraño"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que aún no se conocen las causas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), aunque ha afirmado que es "tremendamente extraño" ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.

"Es verdaderamente extraño. Realmente todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro", ha explicado el ministro en una comparecencia ante la prensa en el centro de Adif en Madrid.

El ministro ha explicado que la vía fue renovada en mayo tras una inversión de 700 millones de euros, el lugar del siniestro era una recta y el tren Iryo que ha descarrilado es "relativamente nuevo" porque no llega a cuatro años.

El accidente se produjo cuando un tren de la compañía Iryo descarriló y chocó contra otro tren que circulaba en la vía contigua, un Alvia de Renfe, cuyo maquinista es uno de los fallecidos en el accidente.

El Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.45 horas e invadió la vía opuesta, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con origen Madrid y destino a Huelva, que también ha descarrilado.

Puente ha detallado que en el primer vagón afectado del Alvia de Renfe viajaban 37 personas y en el segundo, otros 16 viajeros, de un total de 200 personas que había en el tren. El Iryo chocó contra esos dos primeros vagones y provocó que cayeron por un terraplén de 4 metros.

En torno a las 01.00 horas, la cifra de fallecidos confirmada ascendía a 21, si bien el ministro ha manifestado que la cifra podría aumentar, toda vez que hay 30 heridos "con cierta gravedad", que ya han sido desplazados para ser atendidos.

El titular de Transportes ha barajado que la investigación sobre lo ocurrido podría demorarse, como mínimo, un mes, al mismo tiempo que ha rechazado cualquier relación del accidente de este domingo con los problemas que pueda haber de puntualidad.

Puente se trasladará a Adamuz a primera hora de la mañana para intentar conocer las causas del accidente, así como para trasladar "in situ" sus condolencias a las víctimas, heridos y familiares.

También ha asegurado que ha estado en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde "el primer momento", habiendo hablado ya "al menos diez veces".

La Junta de Andalucía activa el equipo completo de médicos forenses de Córdoba

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha activado el Plan de Actuación Territorial médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba previsto ante la catástrofe como la ocurrida esta noche con el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba).

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, esto supone que los 16 médicos forenses, además de todo el equipo administrativo y el resto de personal, están ya desplegados y a disposición de la autoridad judicial y de los equipos de emergencia. Además, los efectivos de Sevilla y Granada se encuentran en situación de alerta por si fuera necesario su activación.

Según recoge el Plan de Actuación Territorial del Imlcf de Córdoba, en caso de grandes catástrofes, entre las que está contemplada el accidente ferroviario, se activará al completo todo el equipo que ya está disponible. Esto implica un total de 32 efectivos, 16 de los cuales son médicos forenses, cuatro psicólogos y dos trabajadores sociales, incluido el destacamento de Lucena.

En concreto, el Plan establece el protocolo a seguir tanto en el levantamiento de cadáveres, su identificación y la posterior realización de la autopsia, todo ello, en coordinación con los equipos de emergencia y policiales. Además, recoge las funciones de cada uno de los efectivos tanto en las labores de actuación en la zona, levantamiento, traslado y recepción de cadáveres y autopsias. Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados a las instalaciones del Imlcf ubicadas en la Ciudad de la Justicia.

Por último, la Consejería de Justicia ya mantiene también en alerta a los equipos de las provincias de Sevilla y Granada por si fuera necesaria su intervención.