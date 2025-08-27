Recuerdan que los billetes quemados en los incendios se pueden recuperar

El Banco de España ha recordado este martes que los ciudadanos afectados por los incendios forestales de este verano no deben dar por perdido su dinero en efectivo, incluso si ha resultado dañado por las llamas. La entidad ha señalado que existe la posibilidad de canjear billetes o monedas deteriorados, siempre que puedan ser reconocidos como legítimos.

Para solicitar el canje, es necesario presentar el efectivo afectado de forma presencial en alguna sucursal del Banco de España o, en su defecto, a través de la entidad de crédito habitual del cliente. Tras un proceso de verificación, se procederá a sustituir los billetes dañados por otros nuevos o, si se prefiere, abonar el importe directamente en la cuenta bancaria indicada.

Según explica la institución, el canje se concede generalmente cuando se conserva al menos la mitad de la superficie original del billete o se puede demostrar que la parte faltante fue destruida. Además, los billetes manchados, rotos o con inscripciones también son aceptados para su sustitución.

Con este recordatorio, el Banco de España busca tranquilizar a las familias afectadas, ofreciendo una vía para recuperar el valor de su dinero incluso en situaciones de desastre.