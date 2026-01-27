La regularización extraordinaria de extranjeros que aprobará el Gobierno será la octava de España en democracia

Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el Muelle de la Restinga, El Hierro, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

El Gobierno aprobará este martes una regularización extraordinaria de extranjeros por Real Decreto, tras un acuerdo entre PSOE y Podemos. Este será el octavo procedimiento extraordinario que se lleve a cabo en España.

La anterior a esta es la regularización extraordinaria aprobada en febrero del año pasado para 25.000 extranjeros afectados por la dana que asoló Valencia el 28 de octubre del año pasado y en la que murieron más de 200 personas.

Previamente, en España se habían llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de migrantes. La primera "regularización colectiva" de extranjeros en España surgió en 1986 y permitió a 38.181 personas acceder a un permiso de residencia, según explica la Revista 5W. Esta misma publicación recuerda que, según el archivo del abogado José Luis Rodríguez Candela, las Cortes franquistas ya aprobaron en 1974 un decreto que permitió la regularización de 11.000 ciudadanos extranjeros. Es más, señala que, según otro trabajo de documentación de Mikel Mazkiaran, hay que remotarse a 1852 para encontrar el primer decreto de extranjería aprobado en España.

Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321. En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352.

En el año 2001 fue denominado "regularización por arraigo" y otorgó papeles a 239.174 inmigrantes de los más de 350.000 que lo solicitaron.

El último proceso de regularización extraordinaria lo llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, en 2005, y en él obtuvieron la documentación más de medio millón de migrantes.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han asegurado a Europa Press que esta nueva regularización extraordinaria, que ha avanzado este lunes la formación morada, es para extranjeros que ya se encuentran en España y han añadido que se realizará "con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente". Al ser por decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.