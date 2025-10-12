Renfe cierra el verano 2025 con un récord histórico de 8,4 millones de viajeros

Renfe ha concluido su temporada de verano 2025 con un nuevo récord de pasajeros en sus servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Trenes Turísticos). Entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, la compañía registró un total de 8,4 millones de viajeros, lo que supone un incremento de casi 350.000 usuarios respecto al verano de 2024.

Este éxito se tradujo en una alta ocupación del 94,1% en sus trenes. Además, el mes de julio marcó un hito con 3,5 millones de pasajeros, el mejor registro histórico mensual para AVE y Larga Distancia.

A pesar del auge de los servicios comerciales, la temporada se vio seriamente afectada por la ola de incendios que asoló la Península. Los fuegos impactaron la circulación de los servicios comerciales y de Servicio Público, afectando a 524 trenes y 154.645 viajeros.

En cuanto a los trenes de Servicio Público (Cercanías, Media Distancia y AV), el número de viajeros decreció un 6,2% respecto al año anterior. La compañía atribuye esta caída al fin de la gratuidad en los servicios de Cercanías y Media Distancia.

Sin embargo, en un dato positivo para los jóvenes, la campaña 'Verano Joven' fue un éxito rotundo, registrando la venta de más de 4 millones de billetes con descuentos para jóvenes de 18 a 30 años, lo que implica un crecimiento del 56,7% en comparación con la edición de 2024.