Renfe lanza una campaña con un 25% de descuento en pases Interrail para viajar a más de 30 países de Europa
Estará disponible a través de todos los distribuidores oficiales desde el 25 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2025
Renfe ha puesto en marcha una nueva campaña promocional que ofrece un 25% de descuento en la adquisición de los pases Interrail, permitiendo viajar en todo tipo de trenes por Europa.
La oferta es aplicable a los pases Interrail Global o One County (excepto Suiza) y estará disponible a través de todos los distribuidores oficiales desde el 25 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2025.
Una de las principales ventajas de esta promoción es la flexibilidad: la fecha de inicio del viaje a más de treinta países europeos puede ser hasta 11 meses después de la fecha de compra del pase. El descuento se aplica a todas las tarifas oficiales de Interrail según la edad del viajero (Joven, Adulto o Senior), e incluye la gratuidad para los niños de entre 4 y 11 años que viajen acompañados.
Los residentes o ciudadanos europeos pueden adquirir los billetes de la promoción, identificados como ‘Promotional Pass’, a través de la web de Renfe, en taquillas de estaciones y en agencias de viaje autorizadas.
Sostenibilidad y calidad del servicio
En el contexto de la noticia, Renfe ha destacado su compromiso con la sostenibilidad y la calidad del servicio. La compañía subraya que sus trenes de alta velocidad AVE son los mejor valorados por los españoles y que es la empresa de transporte más eficiente energéticamente en España.
En los dos últimos años, Renfe ha logrado reducir un 13% el consumo energético unitario y ha disminuido un 20% su huella de carbono, con unas emisiones de 3,79 gramos de $\text{CO}_2$ por unidad de transporte, un valor hasta 35 veces inferior al del automóvil.
