Renfe lanza una campaña con un 25% de descuento en pases Interrail para viajar a más de 30 países de Europa

Renfe ha puesto en marcha una nueva campaña promocional que ofrece un 25% de descuento en la adquisición de los pases Interrail, permitiendo viajar en todo tipo de trenes por Europa.

La oferta es aplicable a los pases Interrail Global o One County (excepto Suiza) y estará disponible a través de todos los distribuidores oficiales desde el 25 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2025.

Una de las principales ventajas de esta promoción es la flexibilidad: la fecha de inicio del viaje a más de treinta países europeos puede ser hasta 11 meses después de la fecha de compra del pase. El descuento se aplica a todas las tarifas oficiales de Interrail según la edad del viajero (Joven, Adulto o Senior), e incluye la gratuidad para los niños de entre 4 y 11 años que viajen acompañados.

Los residentes o ciudadanos europeos pueden adquirir los billetes de la promoción, identificados como ‘Promotional Pass’, a través de la web de Renfe, en taquillas de estaciones y en agencias de viaje autorizadas.

Sostenibilidad y calidad del servicio

En el contexto de la noticia, Renfe ha destacado su compromiso con la sostenibilidad y la calidad del servicio. La compañía subraya que sus trenes de alta velocidad AVE son los mejor valorados por los españoles y que es la empresa de transporte más eficiente energéticamente en España.

En los dos últimos años, Renfe ha logrado reducir un 13% el consumo energético unitario y ha disminuido un 20% su huella de carbono, con unas emisiones de 3,79 gramos de $\text{CO}_2$ por unidad de transporte, un valor hasta 35 veces inferior al del automóvil.