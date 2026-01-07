Renfe lanza 'superprecios' para viajar en AVE desde 15 euros y en Avlo a partir de 7 euros

Archivo - Un tren en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Renfe activará este jueves, 8 de enero, una agresiva campaña promocional que permitirá adquirir billetes de AVE desde 15 euros. La operadora también pondrá a la venta plazas para su servicio de bajo coste, Avlo, partiendo de su tarifa mínima habitual de 7 euros, en una oferta que permanecerá vigente hasta el próximo 18 de enero o hasta que se agoten las plazas disponibles.

Esta promoción es válida para viajar a cualquier destino de la red nacional e internacional de la compañía. Además del AVE y Avlo, los descuentos se aplicarán en trenes Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional, con fechas de viaje disponibles a partir de este mismo jueves.

Los billetes incluidos en la oferta aparecerán identificados con el distintivo "Superprecio" tanto en la página web oficial como en la aplicación móvil de Renfe. Los usuarios que adquieran la tarifa "Básica" —la más económica— tendrán la opción de mejorar su billete a la modalidad "Elige" por solo 3 euros adicionales. Este suplemento permite una mayor flexibilidad, facilitando cambios y anulaciones, además de la personalización de otros complementos (a excepción del AVE Internacional).

Por otro lado, la compañía ha recordado que los clientes inscritos en el programa de fidelización Más Renfe podrán acumular estas ofertas a sus ventajas habituales, utilizando el ahorro acumulado en puntos para la compra de estos billetes promocionales.