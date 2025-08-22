Retiran una ‘lámpara erizo’ de Tedi por exceso de plomo y cadmio

FACUA-Consumidores en Acción ha informado de que la cadena de bazares de origen alemán Tedi ha retirado del mercado una lámpara solar con forma de erizo tras detectar que contiene niveles elevados de plomo y cadmio en sus soldaduras. La organización de consumidores advierte de que estas sustancias son peligrosas para el medio ambiente y recomienda no seguir utilizando este artículo.

Según la nota publicada por la empresa, la lámpara afectada, con número de artículo 78347003651000000200, estuvo disponible en los establecimientos de Tedi en España entre el 29 de enero y el 18 de agosto de 2025. La compañía ha puesto en marcha un protocolo de retirada y ofrece a los clientes dos opciones: solicitar la devolución íntegra del importe abonado, dos euros, o sustituir el producto por cualquier otro de su catálogo.

Tedi ha habilitado además un servicio de atención al cliente para resolver dudas a través del teléfono 961 367 900 y el correo electrónico comercio@tedi.com. Con esta medida, la cadena asegura que busca minimizar el impacto medioambiental y proteger a los consumidores, recordando la importancia de cumplir con la normativa europea en materia de seguridad de productos.