Retiran del mercado una freidora Mandine por riesgo de quemaduras

La empresa Carrefour ha emitido una alerta y ha procedido a retirar del mercado, como medida de precaución, un modelo de freidora de la marca Mandine. La decisión se ha tomado debido al potencial riesgo de quemaduras por salpicaduras de aceite caliente.

La freidora afectada es la que tiene la referencia MDF30S-18 y el código de barras 3615004401714.

Carrefour ha solicitado a los consumidores que posean alguna de las unidades afectadas que dejen de utilizarlas de inmediato y las devuelvan en la tienda más cercana para obtener el reembolso. La compañía ha aclarado que este aviso se aplica únicamente al modelo y referencia mencionados, y que el resto de productos de la misma gama pueden ser utilizados sin riesgo.

Para cualquier duda o consulta, los clientes pueden contactar con el Servicio de Atención al Cliente de Carrefour a través del teléfono 914 90 89 00.