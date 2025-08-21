Retiran del mercado varios productos MediHoney por riesgo de pérdida de esterilidad

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del mercado de varios productos sanitarios de la línea MediHoney, fabricados por la empresa canadiense Derma Sciences, debido a fallos en el envasado que podrían comprometer su esterilidad y, por tanto, su seguridad para los pacientes.

Según ha comunicado la AEMPS, se han detectado deficiencias en el sellado de los envases estériles, falta de protección adecuada durante el transporte y problemas en el cierre de los tubos, lo que podría derivar en un riesgo de infección para quienes utilicen estos productos en heridas o quemaduras.

Productos afectados

Los artículos implicados en esta retirada son:

Gel para heridas MediHoney (referencias 391 y 395)

Miel médica MediHoney (referencia 398)

Hidrogel MediHoney (referencias 780, 781, 782 y 783)

Apósito estéril para quemaduras MediHoney HCS (referencias 784 y 785)

MediHoney HCS (referencia 787)

Lámina de gel MediHoney (referencia 799)

Estos productos están indicados para el tratamiento de heridas agudas y crónicas, úlceras, quemaduras de primer y segundo grado, entre otros usos. Por su naturaleza, cualquier pérdida de esterilidad puede representar un serio peligro para la salud del paciente.

Medidas adoptadas

La distribución de estos productos en España se realiza a través de la empresa PRIM, con sede en Madrid, que ya ha emitido una nota informativa dirigida a distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes.

Las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias son las siguientes:

Pacientes: deben dejar de usar y desechar inmediatamente los productos afectados. Se aconseja contactar con su profesional sanitario si necesitan continuar con el tratamiento.

Profesionales sanitarios: deben revisar su inventario, aislar cualquier producto afectado y notificar cualquier incidente o síntoma relacionado a través del portal NotificaPS.

Farmacias: deben identificar y poner en cuarentena los productos afectados, contactar con sus distribuidores y notificar posibles incidentes de la misma manera que los profesionales sanitarios.

Distribuidores: deben inspeccionar su inventario, informar a farmacias y profesionales en caso de haber suministrado productos afectados, y seguir los mismos protocolos de notificación y retirada.