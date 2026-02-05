Retiran este producto alimenticio infantil del mercado por contener cereulida

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha publicado una nueva alerta por poder contener la bacteria 'Bacillus cereus', cereulida, en los productos 'Babybio Caprea 1' y 'Babybio Optima 1', una leche en polvo ecológica elaborada con leche de vaca desnatada.

Este producto que se podría haber vendido en España, ha llegado a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea trasladada por las autoridades sanitarias de Francia.

Además, cabe destacar que también ha sido la propia empresa la que ha comunicado esta incidencia a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Del mismo modo, uno de los productos es el 'Babybio Caprea 1' de la marca Babybio con fecha de caducidad 28/07/2027 y 17/09/2027 y el otro producto afectado es 'Babybio Optima 1' de la marca Babybio y con fecha de caducidad 01/10/2027.

La AESAN ha advertido que toda persona que tenga estos alimentos se abstengan de consumirlos ya que podría causar náuseas, vómitos y diarrea.