El ‘reto del paracetamol’ pone en alerta al sistema sanitario tras su llegada a España provocando intoxicaciones en menores

Al igual que las redes sociales han facilitado la comunicación a larga distancia, estas pueden llegar a tener graves consecuencias, ya sea por querer ganar notoriedad en las mismas o por buscar aceptación social.

Con respecto a esto, en diferentes países se ha viralizado el ‘reto del paracetamol’, una práctica que produce graves consecuencias al hígado y que ha llevado a la muerte a un joven de 11 años en Estados Unidos. En España, según ha reportado Europapress, el Hospital Regional de Málaga ha confirmado varios ingresos por “intoxicaciones graves”.

Este peligroso reto consiste en tomar las máximas dosis de paracetamol posibles, lo que afecta gravemente a la funcionalidad hepática provocando necrosis o incluso la propia muerte.

Este desafío ha puesto en alerta al sistema sanitario indicando a los padres que estén muy atentos de estas prácticas, que consisten incluso en pasar el máximo número de días ingresados en el hospital de turno.

Cabe recordar que la dosis máxima diaria segura es de 3 a 4 gramos en adultos sanos y que pesen más de 60 kilos, indicando Laura Redondo, doctora experta en la materia, que no es lo mismo las dosis que toma un adulto con respecto a las que toma un menor.

La propia doctora ha indicando diferentes fases que ocurren tras este reto, donde de 12 a 24 horas se sufren diferentes síntomas como náuseas, vómitos, diarrea o sudoración, siendo importante reconocer que existe una intoxicación en ese momento. En las siguientes 24 horas el individuo se estabiliza hasta que en un máximo de 72 horas las enzimas hepáticas se disparan causando un daño grave en el hígado.