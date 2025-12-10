La salmantina Teresa Peramato promete su cargo como nueva fiscal general del Estado ante el Rey

La salmantina Teresa Peramato se ha convertido oficialmente este miércoles en la nueva Fiscal General del Estado, tras prometer su cargo ante el Rey Felipe VI en un acto solemne celebrado a las 11:00 horas en el Palacio de La Zarzuela.

De hecho, Peramato asume el cargo un día después de que se conociera la sentencia contra su predecesor, Álvaro García Ortiz, marcando el inicio de su mandato en un momento delicado para la institución.

El acto de toma de posesión contó con la presencia de las principales autoridades del Estado. Han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha actuadi como notario mayor del reino. La nueva fiscal ha jurado su cargo con la Constitución abierta por el artículo 124, relativo al Ministerio Fiscal, comprometiéndose a "cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado".