El salmantino Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Archivo - El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz durante la celebración del Día Nacional de la Procura, en el Palacio de la Bolsa, a 22 de junio de 2023, en Madrid (España). Con el Día Nacional del Procura, se pretende dar un mayor realce a la - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido un fallo histórico al condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos.

La sentencia se deriva del caso de Alberto González Amador—pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso—, a quien García Ortiz también deberá indemnizar con 10.000 euros por los daños morales causados.

Un juicio sin precedentes

El fallo fue adelantado por el tribunal este jueves, tan solo una semana después de que concluyera un proceso judicial que marca un hito en la historia judicial de España: es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados.

El tribunal, compuesto por siete magistrados con mayoría conservadora, alcanzó su decisión tras deliberar sobre el caso.

Voto particular y cambio en la ponencia

A pesar de la condena, la decisión del Supremo no ha sido unánime. La sentencia cuenta con el voto particular de las magistradas de tendencia progresista Ana Ferrer y Susana Polo.

De hecho, la magistrada Susana Polo era inicialmente la ponente del texto de la sentencia. Sin embargo, tras la votación, la redacción final ha sido asumida por el presidente de la Sala de lo Penal del TS y del tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

Aunque el fallo ha sido comunicado a las partes, sus efectos no serán inmediatos. La condena no surtirá efecto hasta que se notifique la sentencia completa, cuyo texto aún no está redactado y se conocerá en una fecha posterior.