Samantha Vallejo-Nágera deja MasterChef y será sustituida por Marta Sanahuja

Samantha Vallejo-Nágera, una de las tres jurados de Masterchef, deja el afamado programa tras trece años en lo que se ha convertido en uno de los rostros de Radio Televisión Española. Un hecho que llamará y mucho la atención de los espectadores que verán como en la decimocuarta edición ya no estará Samantha.

Y es que parece que Masterchef trae muchas novedades, como ha avanzado EL MUNDO, y es que se inicia una nueva etapa en la que al jurado formado por Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, se sumará Deliciuos Martha.

De este modo, Samantha se marcha del programa para comenzar una nueva trayectoria audiovisual relacionados, también, con la gastronomía y el lifestyle. Una Samantha que, además, visitó Salamanca hace poco tiempo, donde la ciudad se convirtió en la capital mundial de la alta cocina con el I Congreso Internacional de Gastronomía.

Por otro lado, Marta ya ha afirmado que “la gastronomía une personas y traspasa fronteras”, siendo una fiel defensora de la “comida que entra por los ojos y que debe hacerte disfrutar y vivir”.