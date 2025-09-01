Sánchez afirma que no habrá elecciones si se "tumban" los Presupuestos de 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 y ha sido claro al afirmar que, en caso de que sean rechazados por las Cortes Generales, no convocará elecciones.

En una entrevista concedida a TVE y recogida por la Agencia Europa Press, Sánchez ha insistido en que no se debe confundir "el instrumento con el fin". Ha calificado los presupuestos como una herramienta para alcanzar objetivos como el crecimiento económico, la creación de empleo, la reducción de la desigualdad y la gestión de los fondos europeos, que finalizan en 2026. "El fin no son los Presupuestos en sí mismos", ha remarcado.

El presidente ha manifestado su intención de "pelear para aprobar" las cuentas, pero ha asegurado que, si no es posible, el Gobierno continuará con los presupuestos actuales. De esta forma, ha diferenciado la situación de ahora de la que se vivió en 2018, cuando él mismo exigió elecciones al Gobierno de Mariano Rajoy al no poder aprobar las cuentas. La diferencia, ha argumentado, es que ahora el Ejecutivo dispone de unos presupuestos que le permiten cumplir con sus objetivos sociales y de inversión.

En la misma entrevista, Pedro Sánchez ha sido preguntado sobre los presuntos casos de corrupción que involucran a miembros de su partido. El presidente ha negado la existencia de una financiación irregular o corrupción estructural en el PSOE.

Sánchez ha asegurado ser "absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción" y ha defendido que el partido ha respondido con "total contundencia" ante las acusaciones, respetando siempre la presunción de inocencia. Ha destacado que el PSOE se somete a dos auditorías anuales, una del Tribunal de Cuentas y otra externa, para garantizar la transparencia en sus finanzas.