Sánchez anuncia el envío de un buque de la Armada para asistir a la flotilla a Gaza por si se produce algún ataque

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles el envío de un buque de acción marítima de la Armada para asistir a la Global Sumud Flotilla que navega en estos momentos hacia Gaza en caso de que se produzca algún ataque.

"El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad", ha defendido el presidente en rueda de prensa en Nueva York, donde se encuentra para asistir a la Asamblea General de la ONU.

El buque partirá este jueves desde el puerto de Cartagena, en Murcia, y contará "con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate", ha precisado, admitiendo que el Gobierno están "preocupados" por las acusaciones contra los integrantes de la flotilla realizadas desde Israel.

El objetivo, ha agregado, es protegerlos en caso de que haya alguna dificultad y que puedan ser rescatados tanto los españoles que viajan a bordo como los integrantes de los 45 países que participan en la iniciativa. "Esperemos que no suceda", ha confiado.

Así las cosas, ha recalcado al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu que "España va a proteger a sus compatriotas (...) desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista político", tal y como ha venido manifestando el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Con esta decisión, España se suma a Italia, cuyo ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha anunciado el envío de una fragata multifunción de la Marina Militar que se encontraba navegando al norte de Creta en el marco de la operación 'Mar Seguro' "para garantizar la asistencia a los ciudadanos italianos presentes en la flotilla".

El anuncio se produce después de que desde la Global Sumud Flotilla, a bordo de la cual viajan varios españoles entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, hayan solicitado a todos los países, en especial a aquellos con ciudadanos a bordo, "una protección efectiva, incluyendo escolta marítima, observadores diplomáticos acreditados y una presencia estatal protectora manifiesta".

Su petición ha llegado como respuesta a la "escalada alarmantemente peligrosa" que ha denunciado la flotilla después de que múltiples embarcaciones hayan registrado "explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados sobre ellas y sus alrededores, causando daños significativos y una obstrucción generalizada de las comunicaciones".

Por otra parte, Sánchez ha dicho que el Gobierno no se plantea por ahora la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. "Creo que tenemos una discrepancia absoluta y total con la respuesta que está dando el Gobierno israelí a la situación en Gaza, en Cisjordania, es evidente", ha admitido.

Pero el Ejecutivo quiere "preservar las relaciones diplomáticas entre dos países que superan de largo la que pueda haber entre dos gobiernos". Con todo, ha incidido en que "esa es nuestra posición y nuestra ambición pero no sé exactamente qué es lo que puede suceder en las próximas horas y en las próximas semanas", ha añadido, apuntando entre otros a la flotilla.