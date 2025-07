Sánchez descarta la dimisión tras el 'caso Cerdán': "Tirar la toalla nunca es una opción"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados en un pleno monográfico sobre corrupción, donde ha reconocido haber barajado la posibilidad de dimitir y convocar elecciones tras el estallido del 'caso Cerdán', que investiga a sus exsecretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Sin embargo, Sánchez ha zanjado que "tirar la toalla nunca es una opción", a pesar de que hubiera sido la salida más sencilla para él y su familia. Ha insistido en su condición de "político limpio".

En su primera intervención, el líder del PSOE ha confesado una "honda sensación de decepción" consigo mismo por haber confiado en Cerdán y Ábalos, investigados por un presunto caso de corrupción y cobro de mordidas a cambio de adjudicación de obra pública. "Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar. Pero también subo con la seguridad de ser un político limpio", ha declarado.

Sánchez ha defendido que estos casos no justifican el "torrente de insultos" que, a su juicio, están recibiendo los cargos socialistas en toda España, aunque sí pueden generar "dudas legítimas" que deben ser respondidas. Con su comparecencia, busca "recuperar la confianza de los grupos parlamentarios" y "despejar las dudas" de los ciudadanos, anticipando que lo hará "contando todo lo que sabe y dando cuenta de lo que va a hacer para superar la crisis actual".

Durante su relato, Sánchez admitió haber sopesado abandonar y convocar elecciones, lo que habría sido "lo más sencillo". No obstante, tras "reflexionar y escuchar a mucha gente", concluyó que la dimisión "nunca es una opción". Ha asegurado su determinación de seguir al frente del Gobierno por tres motivos fundamentales. Primero, que es un "político limpio". Sánchez ha reconocido que en este caso "es más difícil no creer que creer" su argumento de que no conocía las "corruptelas" de Cerdán y Ábalos. Ha insistido en que, aunque la gente pueda tener "dudas", él no las tiene. Recordó que recibió con "incredulidad" los primeros "rumores" y que no conoció el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta su difusión, recalcando que su gobierno "no tiene una policía patriótica" como la que "operó en otro momento". "El culpable, evidentemente, de toda esta situación es quien comete esos supuestos delitos y eso le corresponde, por tanto, a la justicia determinarlo. Pero yo, como persona que los nombró, evidentemente tengo parte de responsabilidad y la asumo", ha apuntado.

El segundo motivo para continuar es su aspiración de "recuperar la confianza" de los grupos que le han venido apoyando. Ha admitido que no son "días fáciles" para las formaciones que le apoyan, que están "bajo mucha presión". Prometió "estar a la altura", "satisfacer sus expectativas de regeneración" y "cumplir los compromisos" alcanzados. La tercera razón es que el proyecto político que tiene el honor de representar "va mucho más allá de mi persona y aún no está culminado".

Sánchez ha recalcado que la "coalición ultraderechista" del PP y Vox lo presenta como un "presidente megalómano que se aferra al cargo para montar en el Falcon y vivir en el Palacio de la Moncloa". Ha criticado esta "caricatura" para "deshumanizar al adversario político y porque creen, además, que este cargo es un privilegio a disfrutar y no un alto honor y una gran responsabilidad que ejercer".

El presidente ha vuelto a pedir "perdón" a quienes confiaron en el Gobierno de coalición para avanzar en derechos. Ha subrayado su compromiso de "seguir convirtiendo a España en un referente mundial de crecimiento económico, de transición verde, de bienestar social y también de avances sociales en derechos y libertades".

Ha reivindicado que el PSOE tiene "un gran proyecto de país en el que confían millones de personas" y que no se puede "abandonar por la corrupción y la zafiedad de unos pocos que no pidieron permiso al resto y que fueron egoístas".

Sánchez ha instado a sus socios a juzgar la labor del Ejecutivo de forma "integral y honesta", convencido de que encontrarán una "hoja de servicios clara y muy positiva" en economía, transición ecológica, políticas sociales y ámbito territorial e internacional. "Hemos conseguido muchas cosas en estos años, nadie puede negarlo, señorías, como tampoco negamos nosotros que aún queda mucho por hacer, muchísimo", ha concluido, mencionando el pleno empleo, la mejora del poder adquisitivo, el sistema científico, educativo y sanitario, y la eliminación de "injusticias".

"Lo fácil, señorías, ciudadanos y ciudadanas, sería tirar la toalla. Pero nosotros no hacemos lo fácil, hacemos lo correcto. Por eso, como decía un gran escritor extremeño, vamos a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante", ha zanjado su intervención.