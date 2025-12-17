Sanidad alerta del riesgo de sobredosis accidental de jarabes de paracetamol en niños tras conocerse dos casos graves

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha emitido este martes una advertencia sobre el riesgo de sobredosis accidental de paracetamol en solución oral (jarabes) en población infantil. La agencia ha alertado de que este error puede acarrear graves consecuencias, incluida una toxicidad hepática que podría ser potencialmente mortal. La advertencia se produce después de que el Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV-H) haya notificado dos casos recientes de reacciones adversas serias causadas por una confusión en la concentración del principio activo.

En los casos reportados, la sobredosis se produjo debido a que los pacientes procedían de países donde la concentración del jarabe era tres veces inferior a la disponible en España (100 mg/ml). Esto llevó a que, al administrar el mismo volumen al que estaban acostumbrados, se suministrara por error el triple de la dosis adecuada. La AEMPS hace hincapié en que la dosis de paracetamol debe ajustarse siempre a la concentración del medicamento y al peso actual del paciente. Los síntomas de sobredosis incluyen vómitos, pérdida de apetito e insuficiencia renal y hepática, aunque la agencia subraya la necesidad de acudir a un centro médico inmediatamente tras una administración accidental, incluso si no se presentan síntomas iniciales.

El organismo ha emitido recomendaciones específicas tanto para profesionales sanitarios como para padres y cuidadores. A los sanitarios se les aconseja prescribir la cantidad exacta en mililitros y asegurarse de que los padres comprenden bien la posología y la frecuencia, prestando especial atención a quienes proceden de otros países por el riesgo de estar habituados a concentraciones distintas. A padres y cuidadores se les insta a seguir rigurosamente las instrucciones del prospecto, consultar a un profesional ante cualquier duda, utilizar correctamente el método de administración (jeringa o gotas) y tener cautela si están acostumbrados a jarabes con concentraciones menores a las comercializada en España.