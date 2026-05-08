Sanidad confirma ya dos casos sospechosos de hantavirus en Cataluña y Alicante

El Ministerio de Sanidad confirma que en España hay al menos ya confirmados dos casos sospechosos de hantavirus, en Cataluña y en Alicante.

Según informa el periódico El Mundo, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha identificado un segundo nuevo contacto (el de Cataluña) que estaría relacionado con el caso hantavirus detectado tras el fallecimiento de la mujer neerlandesa.

Se trata de una mujer que reside en Cataluña y que, por el momento, no presenta síntomas.

Las primeras informaciones apuntan a que la mujer había viajado a bordo del crucero MV Hondius, pero que un cambio de asiento dificultó su localización cuando se llevó a cabo la primera reconstrucción de contactos.

El primer caso sospechoso de hantavirus en España es el de la mujer de Alicante.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha publicado en la red social 'X' que viajará este sábado a Tenerife junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para coordinar y supervisar la llegada del crucero MV Hondius al Puerto de Granadilla.