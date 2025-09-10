Sanidad impulsa un plan de 29,7 millones para modernizar la neonatología en el SNS

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al primer acuerdo marco del Plan de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria 2025 (Plan AMAT-I 2025), centrado en la adquisición de equipos de neonatología. La iniciativa, impulsada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y promovida por el Ministerio de Sanidad, cuenta con un presupuesto de 29,7 millones de euros.

El proyecto beneficiará a 11 comunidades autónomas, el Ministerio de Defensa y los centros de INGESA en Ceuta y Melilla. Durante los tres años iniciales de vigencia se prevé la compra de unos 650 equipos, organizados en nueve lotes que incluyen cunas térmicas, incubadoras y ventiladores neonatales. El objetivo es actualizar el parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud (SNS), aplicando criterios de sostenibilidad y eficiencia.

El nuevo plan da continuidad a las iniciativas del Plan INVEAT (2021) y el Plan AMAT-I 2024, que renovaron más de 2.500 equipos de diagnóstico por imagen con un ahorro estimado de 40 millones. Según Sanidad, este modelo de adquisición centralizada optimiza la inversión pública, garantiza un acceso equitativo a tecnología puntera y unifica estándares de calidad en todo el país.

Además, el Gobierno subraya que la incorporación de equipos de alta tecnología mejora la capacidad diagnóstica en fases tempranas de la enfermedad, reduce la invasividad de los procedimientos y aumenta la precisión clínica. Con ello, se refuerza el compromiso institucional de modernizar la sanidad pública y asegurar una atención más rápida, segura y homogénea para los pacientes.