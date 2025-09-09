Sanidad lleva al Consejo de Ministros la ley antitabaco sin incluir el empaquetado genérico

El Ministerio de Sanidad planea llevar este martes al Consejo de Ministros un borrador de la nueva ley antitabaco. A pesar de que la ley equiparará el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores al del tabaco tradicional, prohibiendo su uso en espacios públicos clave, el texto no incluirá por ahora el empaquetado genérico.

Según fuentes cercanas al Gobierno, la medida del empaquetado genérico, que busca eliminar los diseños de marca para reducir la atracción visual, ha sido pospuesta por una falta de acuerdo dentro de la coalición. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad no descarta la posibilidad de reintroducir la propuesta más adelante, durante el trámite parlamentario.

La nueva normativa extenderá la prohibición de fumar a una variedad de espacios al aire libre, incluyendo:

Terrazas de bares y restaurantes.

Marquesinas de autobuses.

Salas de fiestas al aire libre.

Vehículos de uso laboral.

Centros docentes , como patios de institutos y campus universitarios.

Instalaciones deportivas y piscinas de uso colectivo.

Esta regulación responde al objetivo del gobierno de abordar el tabaquismo, no solo en su forma tradicional sino también en sus nuevas variantes. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido clara al respecto: "No existe el tabaco saludable... No hay evidencia de que el uso de dispositivos alternativos al tabaco convencional reduzca la adicción". La ministra ha enfatizado que, desde el punto de vista científico, "lo que se inhala sigue siendo nocivo", por lo que la nueva ley equipara ambos hábitos.

Confiando en que la ley pueda iniciar su camino parlamentario este mismo año, Sanidad avanza con una de las regulaciones más estrictas en años, con el objetivo de proteger la salud pública y reducir la exposición al humo y los vapores nocivos.