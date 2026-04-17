Sanidad pide no consumir este tofu a quienes tengan alergia al sésamo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de sésamo no declarado en el etiquetado de dos lotes de aperitivo de tofu seco procedente de China. El aviso se dirige especialmente a las personas alérgicas a esta semilla, para quienes sí existe riesgo en caso de consumo, según ha recogido EP.

La notificación ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Desde la AESAN insisten en que este producto no supone ningún peligro para el resto de la población.

El alimento afectado según EP se comercializa bajo la marca ‘Zhejiang Laoba Foodstuff’, en envases de plástico de 100 gramos que se conservan a temperatura ambiente. Los lotes implicados son el 251217, con fecha de consumo preferente del 17 de agosto de 2026, y el 250928, con fecha del 28 de mayo de 2026.

Las autoridades han activado ya los protocolos para retirar los lotes afectados del mercado. Como medida de precaución, recomiendan a las personas con alergia al sésamo que eviten consumir este producto en caso de tenerlo en casa.