La Seguridad Social registra un descenso de 22.079 afiliados extranjeros en agosto

La Seguridad Social cerró el mes de agosto con una media de 3.069.269 afiliados extranjeros, lo que representa una caída de 22.079 cotizantes respecto al mes anterior. Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el descenso se sitúa en un 0,15%.

A pesar de esta bajada mensual, la afiliación de trabajadores foráneos ha mostrado una tendencia positiva en el último año. El Ministerio ha destacado que se han sumado casi 200.000 ocupados extranjeros a la Seguridad Social, lo que supone un crecimiento del 6,9% interanual.

En términos desestacionalizados, la cifra de afiliados extranjeros aumentó en 47.864 cotizantes en agosto, alcanzando un total de 3.047.089.

Origen y distribución de los trabajadores

Del total de afiliados extranjeros, la mayoría, 2.133.901 (69,5%), proceden de países de fuera de la Unión Europea, mientras que 935.368 (30,5%) son de la UE.

Los colectivos de trabajadores extranjeros más numerosos en España son los originarios de Marruecos (343.330), Rumanía (334.903), Colombia (252.550), Italia (214.144), Venezuela (203.990) y China (126.383).

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha valorado la importancia de este colectivo. "Tres millones de trabajadores extranjeros han elegido nuestro país para desarrollar su vida y de esta forma, contribuyen a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro. Son fundamentales para el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar", afirmó Saiz en un comunicado.