SEMAF convoca una huelga en el sector ferroviario por motivos de seguridad

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) ha anunciado la convocatoria de una huelga en todo el sector ferroviario, tras denunciar un grave deterioro de la seguridad en la red y la falta de garantías suficientes para la circulación de trenes.

Según ha informado la organización sindical en un comunicado, la decisión se adopta después de los graves incidentes recientes que han afectado a la explotación ferroviaria y que, a juicio del sindicato, evidencian deficiencias estructurales en el mantenimiento de la infraestructura, especialmente en situaciones meteorológicas adversas.

SEMAF ha subrayado que la huelga tiene como objetivo dar cobertura legal a las movilizaciones de los trabajadores y reclamar medidas urgentes que garanticen la seguridad tanto del personal ferroviario como de los usuarios. Entre sus exigencias, el sindicato reclama que no se restablezca el servicio en determinadas zonas sin que existan garantías plenas para la circulación y que se apliquen criterios de seguridad homogéneos en toda la red.

Asimismo, los maquinistas exigirán, al inicio de cada servicio, confirmación expresa de que las condiciones de seguridad están aseguradas. En caso contrario, adaptarán la circulación a las condiciones reales de la infraestructura, tal y como permite la normativa vigente.

La organización sindical también ha señalado que continuará informando de las acciones que se adopten en los próximos días y no descarta nuevas medidas si no se producen avances que refuercen la seguridad del sistema ferroviario.