Si te quedaste sin combustible en plena vía, esto es lo que debes saber para evitar una multa

Conducir puede parecer rutinario, pero cualquier incidente inesperado puede alterar el trayecto. Imagina que avanzas relajadamente por la autopista, tarareando tu canción favorita, cuando de pronto se enciende una alerta en el tablero: ¡el depósito está vacío! Más allá del susto, las repercusiones pueden variar dependiendo de cómo manejes la situación.

Contrario a lo que muchos piensan, quedarse sin gasolina no es un delito en sí mismo. El reglamento de circulación no contempla esta situación como sancionable por defecto. Sin embargo, si el vehículo queda detenido en un lugar peligroso o interfiere con el tránsito, los agentes podrían imponer una multa de hasta 200 euros por conducción negligente o entorpecer la vía.

Por eso, entidades como el RACE recomiendan actuar con rapidez y precaución. Enciende las luces de emergencia al notar la falla, busca una zona segura para detenerte, usa el chaleco reflectante y señaliza el vehículo. Luego, contacta con tu aseguradora y solicita asistencia vial.

Si no tienes cobertura, la última opción será ir a pie a una estación cercana con un recipiente homologado. En resumen: lo importante no es solo evitar quedarse sin gasolina, sino saber cómo reaccionar de forma segura y legal.