Sigue en tiempo real dónde está Papá Noel esta Nochebuena con un mapa interactivo

Si quieres saber dónde está Papá Noel mientras reparte regalos esta Nochebuena, ya puedes hacerlo en tiempo real a través del sitio web oficial del NORAD Santa Tracker en noradsanta.org/es/map. La plataforma muestra un mapa interactivo con la ubicación actual de Santa Claus conforme avanza su recorrido por los distintos continentes para hacer realidad los deseos de millones de niños y niñas.

Esta tradición digital se remonta a más de 70 años, cuando el Mando Aeroespacial Norteamericano (NORAD, por sus siglas en inglés) comenzó a “rastrear” el viaje de Papá Noel cada 24 de diciembre. Hoy, gracias a radares, satélites y sistemas de seguimiento, la web ofrece una experiencia visual y divertida para toda la familia en varias lenguas, incluido el español.

A partir de primeras horas de la madrugada del 24 de diciembre, la página muestra en directo la posición de Santa y su trineo mientras cruza países y regiones del planeta, desde Oceanía y Asia hasta Europa y América, siempre bajo la magia de la Navidad.

Además del mapa, noradsanta.org incorpora contenido navideño adicional con juegos, datos curiosos y animaciones que hacen la espera mucho más entretenida, tanto para niños como para adultos. También es posible acceder al seguimiento mediante la aplicación móvil oficial o incluso llamar al número gratuito 1-877-HI-NORAD para recibir actualizaciones directas sobre la ruta de Santa.

Visitar esta página web en familia es una forma emocionante de vivir la Nochebuena y seguir cada minuto del viaje de Papá Noel hasta tu ciudad.