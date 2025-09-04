Los sindicatos acusan a Sanidad de bloquear la negociación del Estatuto Marco

Movilización de CSIF en protesta por el estancamiento en las negociaciones del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario y la falta de respuesta por parte del Ministerio de Sanidad

Los sindicatos del ámbito sanitario han acusado al Ministerio de Sanidad de intentar forzar la ruptura de las negociaciones sobre el nuevo Estatuto Marco. En un comunicado, han rechazado acudir a la reunión convocada de manera anticipada por el departamento, defendiendo que el diálogo debe retomarse el próximo día 16, tal y como estaba acordado.

Las organizaciones recalcan que todavía quedan cuestiones de gran relevancia pendientes, como el reconocimiento retributivo ligado al nuevo modelo de clasificación profesional y la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada o parcial. A su juicio, adelantar la cita supondría un perjuicio para el millón de profesionales que representan.

Sanidad, por su parte, sostiene que algunas de estas demandas no entran en sus competencias, apoyándose en dos informes jurídicos que descartan su inclusión en el Estatuto. Los sindicatos consideran que estos argumentos son “inconsistentes” y que únicamente buscan justificar el bloqueo de la negociación.

Pese a todo, insisten en su disposición al acuerdo y reclaman un nuevo borrador del Estatuto que incorpore las aportaciones de las comunidades autónomas. Si no se produce un cambio de rumbo, advierten que se verán obligados a emprender medidas de presión para defender los derechos laborales en la sanidad pública.