El Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer nace en España para mejorar el conocimiento sobre el impacto de esta enfermedad
Se recopilarán y mostrarán datos esenciales sobre la incidencia, la mortalidad, la prevalencia y la supervivencia
Varias de las principales entidades científicas y sanitarias de España han presentado este miércoles el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC), una herramienta pionera y crucial para entender y combatir el impacto de esta enfermedad a nivel nacional.
El SIEC es el resultado de la colaboración entre la Asociación Española Contra el Cáncer, el área de Epidemiología y Salud Pública del CIBERESP, el Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).
Este nuevo portal tiene como objetivo integrar de forma sistemática y oficial una serie de indicadores epidemiológicos actualizados sobre la carga del cáncer, proporcionando información tanto a nivel nacional como autonómico.
María José Sánchez Pérez, de la EASP y directora científica del IBS.Granada, explicó que el SIEC recopilará y mostrará datos esenciales sobre la incidencia, la mortalidad, la prevalencia y la supervivencia. Todos estos datos serán de consulta pública y se podrán desagregar por sexo, edad, localización tumoral y comunidad autónoma.
Además de las estadísticas, el portal ofrecerá información sobre factores modificables de riesgo y protección contra el cáncer, basada en la evidencia científica más reciente. Según los promotores, la finalidad es clara: "poner los datos al servicio de las personas".
Pablo Fernández Navarro, del CIBERES, destacó la funcionalidad del sistema, explicando que todos los datos pueden ser visualizados de forma interactiva y combinada. Esta característica no solo facilita el acceso a la información para el público general, sino que también es vital para mejorar la toma de decisiones en el ámbito sanitario y de la salud pública.
