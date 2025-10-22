El Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer nace en España para mejorar el conocimiento sobre el impacto de esta enfermedad

El presidente de la AECC, Ramón Reyes, durante el encuentro informativo 'Lanzamiento del Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España' organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Varias de las principales entidades científicas y sanitarias de España han presentado este miércoles el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC), una herramienta pionera y crucial para entender y combatir el impacto de esta enfermedad a nivel nacional.

El SIEC es el resultado de la colaboración entre la Asociación Española Contra el Cáncer, el área de Epidemiología y Salud Pública del CIBERESP, el Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

Este nuevo portal tiene como objetivo integrar de forma sistemática y oficial una serie de indicadores epidemiológicos actualizados sobre la carga del cáncer, proporcionando información tanto a nivel nacional como autonómico.

María José Sánchez Pérez, de la EASP y directora científica del IBS.Granada, explicó que el SIEC recopilará y mostrará datos esenciales sobre la incidencia, la mortalidad, la prevalencia y la supervivencia. Todos estos datos serán de consulta pública y se podrán desagregar por sexo, edad, localización tumoral y comunidad autónoma.

Además de las estadísticas, el portal ofrecerá información sobre factores modificables de riesgo y protección contra el cáncer, basada en la evidencia científica más reciente. Según los promotores, la finalidad es clara: "poner los datos al servicio de las personas".

Pablo Fernández Navarro, del CIBERES, destacó la funcionalidad del sistema, explicando que todos los datos pueden ser visualizados de forma interactiva y combinada. Esta característica no solo facilita el acceso a la información para el público general, sino que también es vital para mejorar la toma de decisiones en el ámbito sanitario y de la salud pública.