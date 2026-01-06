El Sorteo de 'El Niño' 2026 repartirá este martes 770 millones de euros en premios

Archivo - Agraciados con el ‘Segundo Premio’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2025 correspondiente al número 06766 celebran su suerte en la administración de Avenida Camelias, a 6 de enero de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). El Sorteo de l - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' pondrá el broche de oro a las festividades navideñas este martes, 6 de enero de 2026, con un reparto total de 770 millones de euros en premios. La cita tendrá lugar a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, donde se utilizará el sistema de bombos múltiples para determinar la suerte de los 55 millones de décimos emitidos.

El premio principal, dotado con 2 millones de euros por serie, otorgará 200.000 euros a cada décimo agraciado. El programa de premios se completa con un segundo premio de 750.000 euros por serie y un tercero de 250.000 euros. Además, el sorteo incluye una amplia escala de galardones menores que comprenden desde 20 premios de 3.500 euros hasta miles de extracciones de 1.000 y 400 euros por serie.

El gasto medio por cada español se sitúa este año en 18,77 euros, lo que representa un ligero incremento de 0,57 euros respecto a la edición anterior. Por comunidades autónomas, Asturias encabeza la previsión de gasto con 31,37 euros por habitante, seguida muy de cerca por Castilla y León con 30,04 euros y La Rioja con 28,17 euros. En el extremo opuesto, Ceuta, Melilla y Baleares registran los presupuestos más bajos para este sorteo.

En el plano estadístico, el número 0 se mantiene como la terminación fetiche del primer premio tras haber aparecido en 22 ocasiones, mientras que Madrid repite como la región más afortunada de la historia del certamen. Este sorteo, cuyas raíces documentales se remontan a 1868 pero que se configuró con personalidad propia en 1941, se ha consolidado como la segunda cita más importante de la Lotería Nacional tras el Sorteo de Navidad.

La evolución histórica de 'El Niño' ha estado marcada por hitos significativos, como la introducción de los reintegros en 1942 o el cambio de fecha al 6 de enero implementado en 1999. Lo que comenzó hace más de ocho décadas como un sorteo de cuatro series a 150 pesetas el billete es hoy un evento institucionalizado que destina el 70% de su emisión total a premios, manteniendo viva la ilusión en el día de la Epifanía.