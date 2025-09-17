A subasta un Ferrari y un Mercedes de alta gama desde 150 euros, incautados en operaciones contra el narcotráfico

El Ministerio de Sanidad ha sacado a subasta dos vehículos de alta gama decomisados en operaciones contra el narcotráfico: un Ferrari FF y un Mercedes-Benz Clase G. Ambos cuentan con un precio de salida simbólico de 150 euros cada uno.

La iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), organismo encargado de gestionar los bienes intervenidos en delitos de tráfico de drogas. El objetivo es destinar los ingresos obtenidos a programas de prevención, asistencia e inserción social para personas con problemas de drogodependencia.

La subasta se realiza a través del portal especializado Escrapalia y permanecerá abierta hasta el próximo 25 de septiembre. Los interesados podrán visitar los vehículos el 24 de septiembre, previa inscripción.

¿Quiénes pueden participar?

Cualquier ciudadano puede participar en la puja tras registrarse gratuitamente en la web de Escrapalia. Para hacerlo, es necesario proporcionar nombre completo y DNI, además de depositar una fianza reembolsable al finalizar la subasta. Con ello se busca garantizar la transparencia del proceso.

Ambos automóviles proceden del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulado por la Ley 17/2003. Solo en 2023, este fondo permitió destinar más de 28,3 millones de euros a proyectos sociales y a reforzar la lucha policial contra el narcotráfico.