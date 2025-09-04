El Tesoro busca captar hasta 6.250 millones en su segunda gran subasta de septiembre

El Tesoro Público regresa este jueves a los mercados con una nueva emisión de deuda en la que espera colocar entre 4.750 y 6.250 millones de euros en obligaciones del Estado. Será la segunda subasta del mes, tras la realizada el pasado martes con letras a seis y doce meses, que permitió captar 5.768 millones con un aumento de rentabilidad para los inversores.

En esta ocasión, el Tesoro ofrecerá distintos títulos: obligaciones a 3 años con un cupón del 1,40%; obligaciones indexadas a la inflación europea a 5 años con cupón del 1,00%; obligaciones a 7 años con cupón del 3,10%; y obligaciones a casi 12 años con cupón del 4,20%. Los tipos de interés de referencia oscilan entre el 0,65% de los títulos a 3 años y el 3,19% de los de mayor plazo.

La operación se enmarca dentro del programa de financiación para 2025, que contempla necesidades netas de unos 60.000 millones de euros, 5.000 millones más que en 2024. Este incremento responde, en parte, a la financiación de la reconstrucción y el relanzamiento económico de las zonas afectadas por la DANA. En términos brutos, las emisiones ascenderán a 278.000 millones, un 7,4% más que el año anterior.

El Tesoro mantiene como prioridades alargar la vida media de la deuda, que se sitúa en torno a los ocho años, diversificar su base inversora y reforzar las finanzas sostenibles con la reapertura de su bono verde, emitido en 2021. Para ello prevé 48 subastas ordinarias y varias sindicaciones a lo largo del ejercicio.