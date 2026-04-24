Un total de 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores recogidas por la Iglesia en el último año

El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, y el director de comunicación de la CEE, José Gabriel Vera.

Las oficinas de protección a menores creadas por las diócesis y las congregaciones españolas registraron en 2025 un total de 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores.

Una cifra que hace que el total de denuncias, en un periodo de cinco años, ascienda hasta las 1.131, con 1.000 presuntos agresores.

La información se ha hecho pública este viernes, 24 de abril, a través del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Franscico César García Magán. Lo ha hecho a través de una rueda de prensa, de la que se ha hecho eco Europa Press, y en la que también ha expuesto que casi medio millón de personas han recibido el año pasado formación para prevención de abusos sexuales a menores.

Del mismo modo, García Magán ha explicado que los obispos han aprobado un decreto general legislativo para multar a laicos y clérigos que comentan cualquier delito, no solo de abusos sexuales.

En ese sentido, el portavoz de la CEE ha explicado que deberán mandar este decreto a Roma para ser aprobado y que, de esta forma, se adaptan al nuevo libro VI de derecho penal canónico.

Según ha explicado, y ha recogido Europa Press, las penas mayores son "las censuras" que incluyen "excomunión, entredicho y suspensión" y, a continuación, están las "penas expiatorias". Dentro de estas últimas es donde el nuevo texto recupera las "multas pecuniarias", es decir, sanciones económicas en las que se obliga al condenado a entregar un dinero para fines de la Iglesia.