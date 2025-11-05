Trabajo aborda este miércoles el permiso por defunción y por cuidados paliativos

El Ministerio de Trabajo se reunirá con los agentes sociales este miércoles, 5 de noviembre, a las 16.00 horas para abordar la ampliación del permiso de hasta 10 días por defunción de un familiar y el nuevo permiso por cuidados paliativos de hasta 15 días, que fueron anunciados por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a principios de octubre.

Así, el Ministerio de Trabajo abrirá una nueva mesa de diálogo social con las organizaciones sindicales y patronales después de que los sindicatos CCOO y UGT hayan recriminado a Trabajo que no haya abierto un proceso formal de negociación sobre estos permisos, unas críticas similares de la CEOE, que ha lamentado las "formas" de Díaz a la hora de anunciarlo.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha trasladado este martes su esperanza en llegar a un acuerdo para que la norma sea consensuada con los agentes sociales y ha avisado de que España tiene una "deuda" en materia de duelo con las personas trabajadoras que sufren la pérdida de un ser querido.

Pérez Rey ha asegurado que obligar a alguien a incorporarse al trabajo al tercer día tras la muerte de un hijo es una de las "peores" políticas que se pueden hacer en materia de productividad y absentismo, por lo que considera que los interlocutores sociales estarán de acuerdo en que es necesaria una reforma en materia de permisos retribuidos por defunción.

Por su lado, organizaciones sindicales han recordado al departamento de Yolanda Díaz que estas medidas implican la modificación del Estatuto de los Trabajadores, por lo que requieren ser tratadas en el marco del diálogo social.

Así, han abundado en que modificar el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores solamente se puede hacer a través de un Real Decreto-Ley o a través de una ley, por lo que es mejor hacerlo con el concierto del diálogo social antes de que vaya al Parlamento.

El anuncio sobre los permisos realizado por Yolanda Díaz también generó un nuevo rifirrafe entre la titular de Trabajo y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quién ha acusado a Díaz de saltarse "a la torera" el diálogo social.

Por su parte, la ministra de Trabajo pidió a Garamendi que deje de "frivolizar" con la vida y el "sufrimiento" de los españoles tras sus críticas al anuncio de los permisos.

El Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y que se pueda disfrutar hasta que hayan transcurrido cuatro semanas del fallecimiento en días continuados o discontinuos, mientras que plantea dar hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad.

Otra de las novedades del Real Decreto que Trabajo quiere impulsar con nuevos permisos retribuidos es la incorporación de un permiso de un día para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por esta para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco.

Sobre el permiso por fallecimiento, la ampliación hasta 10 días para cuidado de un familiar incluye tanto a hijos, como a nietos y también a abuelos. Sin embargo, Trabajo mantiene los dos días actuales de permiso por fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de afinidad (cuñados y abuelos del cónyuge), ampliables otros dos en caso de desplazamiento.

Actualmente, los trabajadores tienen derecho a dos días de permiso por fallecimiento de familiar de primer y segundo grado de consanguinidad (padre, hijos, hermanos, abuelos y nietos), que puede ampliarse hasta cuatro si necesitan desplazarse a otra localidad.

Por su lado, el nuevo permiso por cuidados paliativos podrá dividirse a voluntad de la persona trabajadora, en dos fracciones, en un periodo de tres meses, a contar desde el primer día en la que la persona trabajadora se acoge a dicho permiso y hasta la fecha de fallecimiento de la persona que precisa de dichos cuidados.

Solo se podrá hacer uso de este permiso una única vez respecto de la persona que precise de los cuidados paliativos, sin perjuicio del derecho de la persona trabajadora a acogerse, además y durante ese periodo, a los permisos por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización si el paciente estuviera recibiendo los cuidados paliativos en régimen de atención domiciliaria.

Además, el texto recoge la ampliación del derecho a la reducción de jornada trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella, a quien precise encargarse del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, que precise de cuidados paliativos, tanto en régimen de atención hospitalaria como domiciliaria.