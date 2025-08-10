Tráfico revela que el 96% de los conductores que dieron positivos en alcohol y drogas fueron detectados en controles preventivos

Unos 600 conductores fueron sorprendidos a diario al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas durante una campaña de vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a nivel nacional. La operación, realizada del 14 al 20 de julio, puso de manifiesto el grave problema que estas sustancias representan en las carreteras españolas.

En solo siete días, los agentes realizaron un total de 210.957 pruebas, de las cuales 4.234 resultaron positivas, lo que significa que más de 600 conductores fueron interceptados cada día. La gran mayoría de estos positivos (96%) se detectaron en controles preventivos, un dato que subraya la importancia de estos operativos para la seguridad vial.

De los positivos, 2.232 fueron por alcohol y 2.248 por drogas, con el cannabis, la cocaína y las anfetaminas como las sustancias más consumidas.

Alcohol: 246 conductores fueron puestos a disposición judicial por superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado. Otros 13 fueron denunciados por negarse a hacer la prueba.

Drogas: 18 conductores se enfrentan a la justicia por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas.

El alcohol sigue siendo el segundo factor más común en los accidentes mortales en España, presente en el 29% de los casos. A pesar de los esfuerzos, los datos de esta campaña indican que 4.407 conductores dieron positivo con tasas inferiores a las permitidas, lo que demuestra la persistencia de una cultura de riesgo. La Guardia Civil recuerda que "solo 0 tiene 0 consecuencias", ya que incluso pequeñas cantidades de alcohol aumentan el riesgo de sufrir un accidente.

Aunque la campaña oficial ha terminado, la Guardia Civil advierte que los controles de alcohol y drogas continuarán de forma aleatoria en cualquier momento y lugar, especialmente ante la celebración de fiestas populares en todo el país.