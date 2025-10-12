El tramadol muestra "beneficios limitados" y duplica el riesgo de efectos secundarios graves

Un amplio análisis de datos, liderado por el Centro de Investigación de Intervenciones Clínicas Rigshospitalet de Copenhague (Dinamarca), ha puesto en cuestión la eficacia y seguridad del tramadol, un potente analgésico opiáceo ampliamente recetado para el dolor crónico. El estudio, publicado en BMJ Evidence Based Medicine, concluye que los posibles daños del medicamento probablemente superan sus beneficios y recomienda minimizar su uso.

Eficacia limitada y riesgo cardiovascular duplicado

El tramadol es un opioide de doble acción de uso creciente en los últimos años, recomendado en diversas guías médicas y percibido a menudo como más seguro y menos adictivo que otros opioides de acción corta.

Sin embargo, el análisis agrupado de 19 ensayos clínicos con 6.506 participantes con dolor crónico (incluyendo osteoartritis, dolor neuropático, lumbalgia y fibromialgia) mostró que, si bien el tramadol alivió el dolor, su efecto fue pequeño y por debajo del umbral considerado clínicamente efectivo.

En cuanto a la seguridad, el estudio lanza una seria advertencia: el análisis estadístico de los resultados indicó una duplicación del riesgo de efectos secundarios graves asociados con el tramadol en comparación con el placebo. Este aumento está impulsado principalmente por una mayor proporción de "eventos cardíacos", como dolor de pecho, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad de la arteria coronaria.

Contexto de la crisis de opioides

Los investigadores contextualizan sus hallazgos en el marco de la crisis global de opioides, señalando que el consumo de estas sustancias fue responsable de casi 600.000 muertes en 2019. En Estados Unidos, las muertes por sobredosis relacionadas con opioides aumentaron de 49.860 en 2019 a 81.806 en 2022.

El uso de tramadol también se asoció con un mayor riesgo de efectos secundarios más leves, como náuseas, mareos, estreñimiento y somnolencia.

Dadas estas tendencias y los hallazgos actuales sobre la limitada eficacia y los riesgos cardiovasculares, los investigadores son contundentes: "Los posibles daños asociados con el uso de tramadol para el manejo del dolor probablemente superen sus limitados beneficios". Por ello, insisten en que el uso de tramadol y otros opioides debe minimizarse al máximo en el tratamiento del dolor crónico.